Spor

Özel sporculardan 2025 yılında uluslararası yarışmalarda 67'si altın 156 madalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna (TÖSSFED) bağlı özel sporcular, 2025 yılında uluslararası organizasyonlarda 67 altın, 54 gümüş ve 35 bronz olmak üzere toplam 156 madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Özel sporculardan 2025 yılında uluslararası yarışmalarda 67'si altın 156 madalya

Ankara

TÖSSFED'in açıklamasına göre, down sendromlu, otizmli ve mental kategorideki özel sporcular, 2025 yılında Avrupa ve dünyada birçok organizasyonda Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Özel sporcuların 2025 yılında uluslararası yarışmalarda kazandağı madalyalar şöyle:

Atletiz: 40 altın, 34 gümüş, 15 bronz

Masa tenisi: 7 altın, 10 gümüş, 8 bronz

Cimnastik: 8 altın, 2 gümüş, 4 bronz

Judo: 8 altın

Tenis: 3 altın

Yüzme: 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz

Kayak: 2 gümüş, 1 bronz

Basketbol: 1 gümüş

Futsal: 1 gümüş

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "2025 yılı, özel sporcularımızın azmi, inancı ve bitmeyen mücadelesiyle Türk spor tarihine altın harflerle yazılmış, gurur dolu bir yıl olmuştur. Kazanılan her madalya yalnızca bir kürsü başarısını değil, sabrın, emeğin, fedekarlığın ve asla vazgeçmeyen yüreklerin sessiz ama güçlü bir haykırışıdır. Bir yıl boyunca kazanılan 156 madalya sadece rekorlardan ibaret değildir. Özel sporcularımız, bu büyük tabloyla hepimize bir kez daha imkansız denilenin nasıl mümkün olduğunu azim ve kararlılıklarıyla göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Aydın, "Başta spora ve özel sporculara verdiği güçlü destekle her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz ve bakanlığımız çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Elde edilen bu başarılar çok daha büyük hedeflerin kapısını aralamıştır. Şimdi gözümüz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na çevrilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

