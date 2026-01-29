Dolar
43.42
Euro
52.07
Altın
5,534.60
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
87,614.00
BIST 100
13,838.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Spor

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, bir kez daha Formula E aracının direksiyonuna geçecek

Ayhancan Güven, 2025'in temmuz ayındaki testten sonra bir kez daha Porsche'nin Formula E aracını kullanacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, bir kez daha Formula E aracının direksiyonuna geçecek

Ankara

Ayhancan'ı kadrosunda barındıran Porsche Motor Sporları'ndan yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki pilot, 2026 Formula E sezonunun ABD'nin Miami kentindeki 3. ayağı kapsamında yarın düzenlenecek, "çaylak antrenman seansı"na katılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Porsche 99X Electric Gen3'ün direksiyonuna geçecek Ayhancan, 14 Temmuz 2025'te Almanya'nın başkenti Berlin'de yer aldığı testten sonra bir defa daha Formula E'de kendini gösterme fırsatı bulacak.

Formula E Dünya Şampiyonası'nda yarışabilmek için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından belirlenen şartlar arasında, güncel bir Formula E aracıyla resmi bir testte asgari 100 kilometre sürüş gerçekleştirilmesi ve gerekli lisans puanlarının toplanması bulunuyor.

Geçen sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) zirvede bitiren Red Bull sporcusu Ayhancan, 2026'da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) LMGT3 kategorisinde yarışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, bir kez daha Formula E aracının direksiyonuna geçecek

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, bir kez daha Formula E aracının direksiyonuna geçecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet