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Spor

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Coelho'ya teşekkür

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, "Okçu'nun yolu" adıyla Türkçe'ye çevrilen son kitabının kendisine adayan dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho'ya teşekkür etti.

Muhammed Boztepe   | 24.09.2021
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Coelho'ya teşekkür Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Mete, sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak, "Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duyduğuma gerçekten çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Kitabı en kısa zamanda okuyacağım. En iyi dileklerimle." diye konuştu.

Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adayan Coelho, sosyal medyadan paylaştığı videoda, son kitabının Türkçe baskısını eline alarak, "Mete Gazoz, bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum. Bu sayede hayatlarımızı daha iyi anlayabiliriz." ifadelerine yer vermişti.

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