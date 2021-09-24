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Kültür

Ünlü yazar Paulo Coelho son kitabını Mete Gazoz'a adadı

Dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adadı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.09.2021
Ünlü yazar Paulo Coelho son kitabını Mete Gazoz'a adadı

Ankara

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından video paylaşan 74 yaşındaki yazar, son kitabının Türkçe baskısını eline alarak, "Mete Gazoz, bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum. Bu sayede hayatlarımızı daha iyi anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Simyacı" başta olmak üzere eserleri 170 ülkede 83 dilde yayımlanan ve toplam satışı 320 milyonu geçen Brezilyalı yazar Coelho'nun, Okçu'nun Yolu (The Archer) adlı kitabı, 21 Eylül'de raflarda yerini aldı.

Milli okçu Mete Gazoz, katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Kitapta okçuluk hikayesi yer alıyor

Paulo Coelho, önceki kitaplarındaki gibi bir arayış öyküsünü ele aldığı romanında Tetsuya adlı okçunun hayatına odaklanılıyor.

Ülkesinin en mahir okçusu Tetsuya, bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken, bir gün uzak diyarlardan gelen bir başka okçu ona meydan okur. Tetsuya, bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.

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Ünlü yazar Paulo Coelho son kitabını Mete Gazoz'a adadı