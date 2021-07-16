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Spor, Tokyo 2020

Oklar Tokyo'da ilk olimpiyat madalyası için atılacak

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Türkiye'ye okçuluk branşında ilk olimpiyat madalyasını Tokyo 2020'de kazandırmak istediklerini söyledi.

Halil İbrahim Avşar   | 16.07.2021
Oklar Tokyo'da ilk olimpiyat madalyası için atılacak

Ankara

Göktuğ Ergin ile Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ergin, olimpiyatlara kısa bir süre kaldığına işaret ederek, "2020 Tokyo Olimpiyatları için artık gün saymaya başladık. Pandemiyle birlikte uzayan hazırlık sürecimizde artık sona geldik. Bu hafta sonu Tokyo'ya hareket edeceğiz ve 23 Temmuz'da okçuluk yarışmaları başlayacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların bir yıl gecikmeli gerçekleştirileceğini hatırlatan Ergin, "5 yıldır olimpiyatları bekliyoruz. Tabii ki 5 yıl içerisinde sporcularımızın gelişimi, olimpiyat oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için her türlü çalışmayı gerçekleştirdik. Hazır olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

"İki sporcumuza da çok güveniyoruz." diyen Ergin, şunları kaydetti:

"Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmişlerdi. Orada çok gençlerdi. Ülkemizin genç yıldızları olarak ön plana çıkmışlardı. Bu olimpiyat oyunlarında artık daha tecrübeliler. Geçmişten getirdikleri başarıları ve kariyeriyle rakipleri karşısında daha üstün bir performans gösterebilecek durumdalar. Amacımız ilk önce sıralama atışlarını iyi bir şekilde noktalayıp, mix takım yarışmasında ülkemize ilk madalyayı kazandırmak için mücadele etmek. 24 Temmuz'da kafilemiz içerisindeki ilk madalya mücadelemizi verecek olan ekiplerden birisiyiz. 24 Temmuz günü bizim için önemli. Türk okçuluğuna ilk olimpiyat madalyasını Tokyo'da kazandırmak istiyoruz."

Mete Gazoz: Tokyo'ya performansımızın zirvesinde gideceğiz

Kariyerinde önemli başarılar bulunan milli okçu Mete Gazoz, olimpiyatlara hazır olduklarını dile getirdi.

Türkiye'ye okçulukta olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazandırmak istediklerini söyleyen Mete Gazoz, "Olimpiyatların çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, hazırız. Tokyo'ya performansımızın zirvesinde gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ise "Tokyo çok heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir çoğumuz hayallerimizi bir sene ertelemiş olduk. Bu bir senelik süreçte psikolojik, fiziksel olarak kim ne kadar neyi daha iyi yaptıysa onun kazanacağı bir yer olacak. Buraya gelene kadar zaten yapmamız gereken her şeyi yaptık. Tokyo Olimpiyatları'nın çok güzel olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son 5 yıldır Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandıklarına işaret eden Yasemin Ecem, "Dolayısıyla son bir ayın, bir senenin bir önemi yok. Çok güçlü bir şekilde hazırlandık. Kazanmak için yapmamız gereken her şeyi yaptık. İyi bir şekilde Tokyo'da olacağız." şeklinde görüş belirtti.

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