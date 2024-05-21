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Spor

Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağı Güney Kore'de başladı

Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayak yarışmaları, Güney Kore'de başladı.

Fatih Çakmak  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağı Güney Kore'de başladı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yecheon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda makaralı yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi.

Genç milli okçulardan Yağız Sezgin, sıralama atışlarını 707 puan ile 21. sırada tamamladı. Yağız, bu atışıyla 18 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Milli sporculardan Emirhan Haney de sıralama atışlarını 715 puanla 4. sırada bitirdi. Emirhan Haney, bu atışıyla Evren Çağıran'a ait Türkiye rekorunu egale etti.

Milli okçulardan Batuhan Akçaoğlu ise atışlarda 712 puanla 6. sırada yer aldı.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Hazal Burun 702 puan ile 13, Ayşe Bera Süzer 697 puan ile 20, Begüm Yuva da 693 puan ile 23. sırada atışları bitirdi.

Makaralı Yay Erkek Takımı 2134 puanla 2, Makaralı Yay Kadın Takımı 2092 puanla 5, Makaralı Yay Karışık Takımı ise 1417 puan ile 3. sırada atışları tamamladı.

Organizasyon, 26 Mayıs'ta sona erecek.

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