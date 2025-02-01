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Spor

Muşlu kayakçılar, soğuk havada yarışlara hazırlanıyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta kayaklı koşu takımı sporcuları, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

Sabri Yıldırım  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Muşlu kayakçılar, soğuk havada yarışlara hazırlanıyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayak takımı sporcuları, 10-12 Şubat'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılacak Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışlarına katılacak.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Güzeltepe Kayak Merkezi'nde soğuk havada antrenman yapan kayakçılar, yarışlardan iyi dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları'ndan alacakları dereceyle Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını söyledi.

Kayak merkezinde antrenmanların devam ettiğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

Erzurum'da geçtiğimiz ay yapılan eleme yarışmalarında 40 sporcumuz elemeyi geçti. Hakkari'de yapılacak yarışlara katılmaya hak kazanandılar. Kayakla ilgili ilimizde yetenekli sporcularımızın var. Geçen yıl birçok madalya ve kupayı ilimize kazandırdık. Ülkemizi yurt dışından temsil eden sporcularımız oldu. Birçok kış sporlarında da Avrupa ve Türkiye'de önemli dereceler elde ettik. Yaklaşık 60 sporcumuz var. Yeni sezonda birçok kupa ve madalya ilimize kazandırmaya çalışacağız."

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlago ise "Yaklaşık 50 ilden sporcunun katılması planlanan Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları için günde 2 saat antrenman yaparak, iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Daha önce yeterli kar olmadığından dolayı hazırlıklarımızı tekerlekli patenle yapıyorduk. Şu an yeterli seviyede kar var. Biz de bu yıl burada ilk defa karda antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

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