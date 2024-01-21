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Spor

Muhammed Bozdağ, Türkiye'ye Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki ilk madalyasını kazandırdı

Milli sporcu Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Muhammed Bozdağ, Türkiye'ye Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki ilk madalyasını kazandırdı

Ankara

Güney Kore'de düzenlenen oyunların 2. günündeki kısa kulvar sürat pateni 1000 metre yarışları, Gangneung Buz Pateni Salonu'nun yapıldı.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Muhammed, 1:26.349'luk derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'nin (1:26.257) arkasında 2. sırayı aldı ve gümüş madalya kazandı.

Buz hokeyci Sidre Özer, Lozan 2020'deki bronz madalyayla Kış Gençlik Olimpiyatları'nda madalya elde eden ilk Türk sporcu olmuştu ancak dereceyi 3'e 3 karışık takım yarışmasında aldığı için madalya Türkiye'nin hanesine yazılmamıştı.

Bakan Bak, Muhammed Bozdağ’ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Güney Kore’nin Gangwon eyaletinde düzenlenen 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları’nda kısa kulvar sürat pateni 1000 metre finalinde ikinci olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazanan milli sporcumuz Muhammed Bozdağ’ı tebrik ediyor, başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Ülkemizin müsabakalarda her branşta adından söz ettirmeye devam edeceğine canı gönülden inanıyorum."

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