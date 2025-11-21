Motosiklet tutkusunu çocuklarına aşılayan baba, pazar yerine kurduğu pistte eğitim veriyor
Ankara'da yaşayan motosiklet tutkunu Cenk Sargın, mahallesindeki pazar yerini hafta sonları pist haline getirerek iki oğluna motosiklet kullanmayı öğretiyor.
Ankara
Bisikletle başladığı iki tekerlek tutkusunu motosiklete sürdüren baba, AA muhabirine, Ankara'daki pist eksikliği ve yüksek eğitim maliyetleri nedeniyle kendi imkanlarıyla pist kurduğunu söyledi.
Motosikletle 20'li yaşlarında tanıştığını aktaran Cenk Sargın, bisiklet tutkunu olduğunu belirterek, "Küçük yaştan beri bisiklet sürdüm. 29 yaşımda motosiklet sahibi olduktan sonra bir müddet motosikletle haşır neşir oldum. Yaklaşık iki yıldır daha çok üzerine düştük. Oğullarım da bisikleti severler. Motosiklet için 'Baba biz de sürebilir miyiz?' dediler. Küçük yaştan beri motosiklete ilgim de vardı aslında ama bu döneme kısmet oldu. Bu aralar biraz süreci hızlandırdık." ifadelerini kullandı.
Çocuklarının motosiklete ilgisinin nasıl arttığını anlatan Sargın, şunları söyledi:
"Onları motosikletimin arkasına alıyorum. Sürekli 'Baba, hadi gaz aç, Baba, şuraya da gidelim, hadi bizi de götür.' diyorlar.. Şimdi ikisini çok taşımam nadir oluyor, tek tek götürmek zorunda kalıyorum. Ama onlar hep beraber bir şeyler yapmak istiyorlar. İlk önce küçük bir motosiklet aldık, bir denedim bisiklet ekipmanlarıyla. Bulunduğumuz pazar alanında çalıştık, araziye çıktık, arazide baktım sürebiliyorlar. 'Yapacak mısınız bu işi?' dedim. 'Yapacağız.' dediler, ikinci motosikleti aldım. Bunlar 4-5 aylık süreçte yaşadıklarımız."diye konuştu.
Ankara'da pist eksikliği nedeniyle pazar alanında eğitim verdiğine dikkati çeken 41 yaşındaki baba, "Açıkçası bu biraz bizim kanayan yaramız. Ankara'da bu tarz yerler çok yok. Mecburen boş bulduğunuz yere gidip orada çalışmanız gerekiyor. Genelde burada direksiyon eğitimi yapanlar da oluyor. Burası aslında bir pazar yeri. Pazar günleri pazar kurulmadığı ve evimize de yakın olduğu için çocuklarla buraya geliyoruz. Hemen altımızda da bir arazimiz var. Motosikletlerimiz de arazi motosikleti olduğu için hem burada kapalı alan çalışması yapıyoruz hem araziye inip arazi çalışması yapabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kendi imkanlarıyla çocuklarına eğitim verdiğini ve birlikte öğrendiklerini dile getiren Sargın, şunları kaydetti:
"Açıkçası ben birkaç eğitim yeriyle görüştüm. Eğitim aldıracaktım ama maliyetler, çalışan biri için biraz zorlayıcı. Ben o eğitim maliyetleriyle çocuklarımın hem ekipmanlarını hem motosikletlerini aldım. Profesyonel eğitim almadım. Kendi kendime öğrendim. Ama çok değerli sporcularımız ve içerik üreticilerimiz var. Bu işi yapan, gönül vermiş insanlar var. Oğullarımla birlikte onları takip ediyoruz, beraber eğitim videolarını izliyoruz. Mümkün olduğunca onları burada tatbik ediyoruz. Kendimiz doğaçlama bir şeyler de katıyoruz ama emniyeti hiçbir şekilde elden bırakmıyoruz. Tüm ekipmanlarla tam donanımlı olacak şekilde, çevre güvenliğimizi de alarak çalışıyoruz."
Toprak Razgatlıoğlu ile Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn'i de takip ettiklerini belirten Sargın, "Hepsi başarılı sporcular. Bizim aslında böyle bir iddiamız yok. Spor amaçlı yapıyoruz ve bir yarışa hazırlanmıyoruz. Sadece çocuklarımla biraz daha vakit geçirmek için onları örnek alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Motosiklete binmeyi çok sevdiğini ve kendini geliştirmek istediğini vurgulayan 7 yaşındaki minik motosikletçi Tuna da ileride abisiyle birlikte Türkiye turuna çıkmak istediğini söyledi.
Babasından eğitim almayı ve motosikletin üstünde olmanın kendisi için "güzel bir duygu" olduğunu aktaran 9 yaşındaki Aras ise sadece cross motosikletlere binmek istediğini dile getirdi.