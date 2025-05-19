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Spor

Motokrosçu kardeşler, aynı şampiyonalarda gaza basıyor

İstanbullu motokrosçu Burak (22) ile Osman Asım Arlı (15) kardeşler, katıldıkları şampiyonalarda en iyi dereceleri elde etmek için yarışıyor.

Canan Tükelay  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Motokrosçu kardeşler, aynı şampiyonalarda gaza basıyor Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Arlı kardeşler, Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonalarının ilk etabında mücadele ediyor.

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Burak Arlı, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır profesyonel olarak yarıştığını söyledi.

Kardeşiyle ilk defa yarışlara çıktığını kaydeden Burak, "Ben Mx2 250 cc'de kardeşim Osman da 125 cc'de yarışıyor. Bu yarışlar da bizim klasmanlarımıza geldi. Bir alt klasmanımızda aslında. Beraber yarışları kovalıyoruz. Türkiye Şampiyonası olsun yurt dışı yarışları olsun beraberiz. İki yıl sonra bizim klasmana gelecek rakip olacağız." dedi.

Bir fuarda motokros reklamı gördüğünü belirten Burak, şöyle konuştu:

"Reklamdan etkilenerek motokrosa başladım. Kendimizi geliştire geliştire bu noktaya geldik. Şu an Türkiye şampiyonluğu için yarışıyoruz. Hedefim bu yıl Türkiye şampiyonluğu seneye de Balkan ve Avrupa şampiyonalarında madalya almak. Kardeşimle işlerimizi beraber yapıyoruz. Kolaylık oluyor. Birbirimize destek oluyoruz. O da bizim izimizden geliyor. Kendisi de seviyor. Ayrı bir keyif oluyor. Her zaman yanında birinin olması ayrı bir şey. Bilgini paylaşıyorsun, tecrübelerini öğretiyorsun. Antrenmanları birlikte yapıyoruz."

"Hedefim Türkiye şampiyonu olmak"

Osman Asım Arlı (15) da 7 yıldır profesyonel olarak motokros sporunu yaptıklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar, Antalya ve Tekirdağ'da yarıştıklarını aktaran Osman Asım, "Pistlerin kolaylığı da zorluğu da oluyor. Bana bu ilgi babamdan geldi. Babam yönlendirdi yarışlara. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak." ifadesini kullandı.

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