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Spor

Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı

Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bakan Bak, altın madalya kazanan Tuncer Berk Ertürk'e tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve 1:58.62 derecesiyle altın madalya kazanan yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk’ü tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk'ün başarılarının devamını diliyorum."

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