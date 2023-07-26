Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalya kazandı
Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Bakan Bak, altın madalya kazanan Tuncer Berk Ertürk'e tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Slovenya'nın
Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz
Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın
sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve
1:58.62 derecesiyle altın madalya kazanan yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk’ü
tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve
İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım
adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk'ün başarılarının devamını
diliyorum."