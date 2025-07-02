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Spor

Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.

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Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde mücadele eden Nusrat, 27.24 saniyelik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Bir diğer milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.40 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.

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