Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.
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Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde mücadele eden Nusrat, 27.24 saniyelik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu oldu.
Bir diğer milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.40 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.