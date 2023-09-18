Dolar
27.02
Euro
28.82
Altın
1,928.10
ETH/USDT
1,661.00
BTC/USDT
27,300.00
BIST 100
7,840.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 2 personelin cenazelerine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri, cansız bedenleri su yüzüne çıkarmaya çalışıyor.
logo
Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi WTA sıralamasına yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 146 numaraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Muhammed Boztepe  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi WTA sıralamasına yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanan WTA 125 turnuvasında ikinci olan Zeynep Sönmez'in klasman sırası belli oldu.

WTA sıralamasında 31 basamak ilerleyerek 146 numaraya yükselen Zeynep, kariyerinin en iyi sıralamasına ulaştı.

Zeynep, bu hafta İtalya'da düzenlenecek WTA 125 turnuvası Parma Kadınlar Açık'ta mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
Silivri'de fabrikada çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü

Benzer haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi WTA sıralamasına yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi WTA sıralamasına yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'daki WTA turnuvasında ikinci oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı

ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Coco Gauff oldu

ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Coco Gauff oldu
Depremden etkilenen Ahmet Assaf korkularından kortta kurtuldu

Depremden etkilenen Ahmet Assaf korkularından kortta kurtuldu
Teniste milli takımın Davis Kupası kadrosu belli oldu

Teniste milli takımın Davis Kupası kadrosu belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet