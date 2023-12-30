Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da ana tabloya yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 turnuvası Uluslararası Brisbane'in eleme final turunda Aliaksandra Sasnovich'i 2-0 yenerek ana tabloya çıktı.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, Avustralya'da gerçekleştirilen Uluslararası Brisbane'in eleme final turunda 1 numaralı seri başı, dünya 90 numarası Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.
🇹🇷 Zeynep Sönmez Avustralya’da düzenlenen WTA500 turnuvası Brisbane International’ın eleme final turunda 1 numaralı seri başı, dünya 90 numarası Aliaksandra Sasnovich’i 6-4, 7-5 yenerek adını ana tabloya yazdırdı 💪🏼— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) December 30, 2023
➡️ Zeynep ilk turda dünya 55 numara 🇫🇷 Clara Burel ile eşleşti. pic.twitter.com/TLn5LPONuE
Ay-yıldızlı tenisçi, yarın başlayacak ana tablo müsabakalarının ilk turunda dünya 55 numarası Fransız sporcu Clara Burel ile eşleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.