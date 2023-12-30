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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 turnuvası Uluslararası Brisbane'in eleme final turunda Aliaksandra Sasnovich'i 2-0 yenerek ana tabloya çıktı.

Fatih Çakmak  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da ana tabloya yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, Avustralya'da gerçekleştirilen Uluslararası Brisbane'in eleme final turunda 1 numaralı seri başı, dünya 90 numarası Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Ay-yıldızlı tenisçi, yarın başlayacak ana tablo müsabakalarının ilk turunda dünya 55 numarası Fransız sporcu Clara Burel ile eşleşti.

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