Spor

Milli tekvandocu Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Milli tekvandocu Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar 53 ve erkekler 74 kiloda müsabakalar yapıldı.

Son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.

İkinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da 49 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Ömer Furkan Körpe elendi

Milli sporcu Ömer Furkan Körpe, organizasyonda 4. turda elendi.

Erkekler 74 kiloda mücadele eden Ömer Furkan Körpe, ikinci turda San Marino'dan Stefano Crescentini'yi, üçüncü turda da Yunanistan'dan Charalampos Flouskounis'i yenerek dördüncü tura yükseldi. Bu turda Kazakistan'dan Yergesh Bekassyl'i geçemeyen milli sporcu, şampiyonaya veda etti.

Bakan Bak, milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat'ı canıgönülden kutluyorum. Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Bu sonuçla ülkemiz, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlarken, kadınlarda ise takım halinde dünya şampiyonu oldu. Elde edilen sonuçta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

