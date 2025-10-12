Dolar
Spor

Milli sporcular, Kick Boks Dünya Kupası'nda 17'si altın toplam 27 madalya kazandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'de düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcular 17 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Milli sporcular, Kick Boks Dünya Kupası'nda 17'si altın toplam 27 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 40 ülkeden 2 bin 727 sporcunun yarıştığı organizasyon devam ediyor. 6 branş 33 sıklette mücadele eden Türk sporcular; 17 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 27 madalya elde etti.

Organizasyonda 50 ve 55 kilo point figho kategorisinde yarışan Beril Elçin Büyükhatipoğlu 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kick Boks Dünya Kupası, yarın sona erecek.


