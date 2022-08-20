Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,573.30
BTC/USDT
21,154.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı açıklamalarda bulundu
logo
Spor

Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 20.08.2022
Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, Alman Deni Nakaev ile karşılaştı.

Milli sporcu rakibine 7-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
İletişim Başkanı Altun'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda “duygulu” paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı

Benzer haberler

Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet