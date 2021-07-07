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Spor, Tokyo 2020

Milli sporcu Öznur Cüre, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Milli sporcu Öznur Cüre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 07.07.2021
Milli sporcu Öznur Cüre, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Ankara

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda mücadele eden Öznur Cüre, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Öznur Cüre'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın Nove Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Öznur Cüre'yi tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Öznur Cüre'ye 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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