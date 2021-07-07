Milli sporcu Öznur Cüre, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
Milli sporcu Öznur Cüre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
Ankara
Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda mücadele eden Öznur Cüre, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan Öznur Cüre'ye tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çekya'nın Nove Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Öznur Cüre'yi tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Öznur Cüre'ye 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.