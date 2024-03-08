illi sporcu Gülenay Aydın, satrançta "Kadın Büyükusta" ünvanını aldı

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Spor

Milli sporcu Gülenay Aydın, satrançta "Kadın Büyükusta" ünvanını aldı

Milli satranççı Gülenay Aydın, "Kadın Büyükusta" ünvanını aldı.

Musa Samur  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Milli sporcu Gülenay Aydın, satrançta "Kadın Büyükusta" ünvanını aldı

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk satrancında sporcularımız başarı hikayelerine imza atmaya devam ediyor. 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda göstermiş olduğu başarılı performans ile dün Kadın Uluslararası Usta (WIM) ünvanını almaya hak kazanan sporcumuz Gülenay Aydın, bugün son tur karşılaşmasında galip gelerek ilk Kadın Büyükusta (WGM) normunu aldı. Tebrikler WIM Gülenay Aydın, seninle gurur duyuyoruz. Kadın Büyükusta olma yolunda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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