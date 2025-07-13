Türk satranççılar Sırbistan'daki turnuvada zirveye çıktı
Sırbistan'da düzenlenen Paraçin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda B kategorisinde 1. ve 2. sırayı Türk satranççılar aldı.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın en büyük açık turnuvalarından Paraçin Uluslararası Açık Turnuvası'nda B kategorisinde Arda Cankurt 8/9 ile birinci olurken, Bayram Gürbüz ise 7,5 puanla 2. oldu.
2011 doğumlu Arda Cankurt, aynı zamanda altyapı milli takım havuzunda yer alıyor.
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