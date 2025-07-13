Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,960.60
BTC/USDT
117,868.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türk satranççılar Sırbistan'daki turnuvada zirveye çıktı

Sırbistan'da düzenlenen Paraçin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda B kategorisinde 1. ve 2. sırayı Türk satranççılar aldı.

Fatih Çakmak  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Türk satranççılar Sırbistan'daki turnuvada zirveye çıktı

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın en büyük açık turnuvalarından Paraçin Uluslararası Açık Turnuvası'nda B kategorisinde Arda Cankurt 8/9 ile birinci olurken, Bayram Gürbüz ise 7,5 puanla 2. oldu.

2011 doğumlu Arda Cankurt, aynı zamanda altyapı milli takım havuzunda yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı
Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor
15 Temmuz'da "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlenecek
Gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor

Benzer haberler

Türk satranççılar Sırbistan'daki turnuvada zirveye çıktı

Türk satranççılar Sırbistan'daki turnuvada zirveye çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet