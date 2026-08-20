Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a yenildi

Selçuk Kılıç
20 Ağustos 2026•Güncelleme: 20 Ağustos 2026
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapadı.
8. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında savunma arkasında sağ çaprazda kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Salah'ın şutunda, Dibusz topu çıkardı.
13. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.
17. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Nagy'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yakın mesafeden Zachariassen, kafa ile topu kaleci Onana'nın sağ üst tarafından filelere gönderdi.
36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cabral'dan sıyrılan Yusuf'un şutunda, kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere çeldi.
37. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.