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Spor

Milli sporcu Görkem Gedik, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırdı

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, Türkiye rekoruna imza attı.

Talip Demirci  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Milli sporcu Görkem Gedik, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırdı

Antalya

Kaş ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonda, 19 sporcu mücadele ediyor.

Milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

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Görkem Gedik, organizasyonun ikinci gününde güzel bir başarıya imza attığını söyledi.

Dalış öncesi bir rekor denemesi olacağı için oldukça heyecanlandığını dile getiren Görkem, "Tek nefesle yapılan bir spor olduğu için heyecanı yenmeniz gerekiyor ve bu aşamada nefesime odaklanarak sakinleşmeye çalıştım. Oldukça mutluluk verici bir dalış oldu benim için. Ülkemize yeni bir rekor kazandırdığım içinde çok mutluyum." dedi.

Eylülde Yunanistan'da Dünya Şampiyonası yapılacağını belirten Görkem Gedik, "Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi ve Yunanistan'dan en iyi sonuçlarla dönmeyi planlıyorum. İnşallah madalyalarla dönerim." ifadelerini kullandı.

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