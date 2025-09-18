Dolar
41.30
Euro
48.75
Altın
3,640.37
ETH/USDT
4,605.40
BTC/USDT
117,465.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Römerberg Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı Deutsche Bank Park'a hareket ediyor.
logo
Spor

Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Salih Ulaş Şahan  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Ankara

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Preveze kasabasındaki organizasyona 42 ülkeden 157 sporcu katıldı.

Kadınlar paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yarışan Birgül Erken, 39 metreye dalarak dünya üçüncüsü oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Serbest Dalış Milli Takım Sporcularımıza ve M1 kategorisinde yarışan sporcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ederiz. M1 yaş grubunda yarışan federasyonumuzun serbest dalış sporcusu Birgül Erken'i, bu başarısı için gönülden kutluyorum. Ayrıca 4 ayrı Türkiye rekoru kıran sporcularımızı tebrik ederim. Serbest dalışta önümüzdeki yıllarda bu başarılarımızı bir üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza

Benzer haberler

Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet