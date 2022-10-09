Milli sporcu Adem Asil'den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya
Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz madalya kazandı.
Mersin/Ankara
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.
Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.
Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.
Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2'si altın, 4'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde altın madalyanın sahibi olan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporcularımızı da kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
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