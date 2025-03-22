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Spor

Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan bronz madalya

Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman, İspanya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan bronz madalya

Ankara

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Turgut Aslan, Barselona kentinde düzenlenen organizasyonda genç erkekler 100 metre kelebek S8 kategorisinde final yüzdü.

Milli sporcu, 1.09.72'lik derecesiyle 3. oldu ve bronz madalya elde etti.

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