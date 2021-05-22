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Spor

Milli okçulardan Avrupa Gençlik Kupası'nda 11 madalya

Milli okçular, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası 1. ayak müsabakalarında 11 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.05.2021
Milli okçulardan Avrupa Gençlik Kupası'nda 11 madalya

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Catez'de gerçekleştirilen organizasyon sona erdi. Milliler, şampiyonada 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın madalya

Emircan Haney (Makaralı yay genç erkekler)

Muhammed Abdullah Yıldırmış (Olimpik yay genç erkekler)

Makaralı Yay Kadet Erkekler Takım (Abdullah Aslım, Eren Kırca, Kubilay Özdemir)

Makaralı Yay Gençler Karışık Takım (Batuhan Akçaoğlu, İpek Tomruk)

Gümüş madalya

Harun Kırmızıtaş (Olimpik yay kadet erkekler)

Batuhan Akçaoğlu (Makaralı yay genç erkekler)

Olimpik Yay Kadet Karışık Takım (Sıla Özdemir, Berkay Akkoyun)

Bronz madalya

Efe Gürkan Maraş (Olimpik yay genç erkekler)

Ezgi Başaran (Olimpik yay genç kadınlar)

Abdullah Aslım (Makaralı yay kadet erkekler)

Olimpik Yay Genç Erkekler Takım (Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş, Muhammed Abdullah Yıldırmış)

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