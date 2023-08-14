Dolar
27.05
Euro
29.63
Altın
1,912.98
ETH/USDT
1,849.10
BTC/USDT
29,408.00
BIST 100
7,821.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak

Milli okçuların mücadele edeceği Dünya Kupası'nın 4. ayağı yarın Fransa'da başlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, klasik yayda dörder erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

Erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Berkay Akkoyun yarışacak.

Türkiye adına kadınlar klasik yayda ise Ezgi Başaran, Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nın 4. ayağı 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki milli takım, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya kazanmıştı. Türkiye, erkekler klasik yayda Mete Gazoz ile bireyselde altın madalya elde ederken, takım halinde dünya ikincisi olmuştu.

Dünya Şampiyonası'nın ardından Paris'e geçen milliler, Dünya Kupası'na burada hazırlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de geçen yıl 2,8 milyon kişi iller arasında göç etti
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Benzer haberler

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak

Madalya avcısı Mete Gazoz

Dünya şampiyonu Mete Gazoz'a İstanbul'da çiçekli karşılama

Vanlı gençler Van Gölü kıyısında kamp yaparak eğleniyor

Vanlı gençler Van Gölü kıyısında kamp yaparak eğleniyor
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da kürsünün zirvesinde yer aldı

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da kürsünün zirvesinde yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet