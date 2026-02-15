Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,061.00
BTC/USDT
70,259.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

2026 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Ankara

Bulgaristan'ın Filibe kentinde yarın malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışlarıyla başlayacak organizasyon, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye, şampiyonaya 21 yaş altı kategorisinde 6'şar erkek ve kadın sporcuyla katılacak.

Eleme müsabakalarının 17 Şubat'ta başlayacağı organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

Erkekler 21 yaş altı klasik yay: Hüseyin Kakaşçı, Toprak Türker, Muhammet Musab Gülay

Kadınlar 21 yaş altı klasik yay: Canse Duru Tarakçı, Naile İremsu Çevak, Diana Otçu

Erkekler 21 yaş altı makaralı yay: Yağız Sezgin, Kerem Özkan, Burak Bekir Arslan

Kadınlar 21 yaş altı makaralı yay: Begüm Yuva, Defne Çakmak

Kadınlar 21 yaş altı yalın yay: Dilara Ecem Deniz

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 21 Şubat Cumartesi günü bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege'nin batısı için kuvvetli yağış, Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Sivas'ta yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi su altında kaldı
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Münih'te MİT Başkanı Kalın ile görüştü
İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı
Bazı illerde olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Okçuluk sporcularına Erzurum'da "yeni" olimpik salon

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet