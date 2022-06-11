Milli okçu Yakup Yıldız, Avrupa ikincisi oldu
Milli sporcu Yakup Yıldız, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Ankara
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yakup Yıldız, makaralı yay erkekler bireysel kategorisi final maçında Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı. Rakibine 148-146 yenilen Yakup, Avrupa ikincisi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.