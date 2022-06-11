Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,509.10
BTC/USDT
28,290.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli okçu Yakup Yıldız, Avrupa ikincisi oldu

Milli sporcu Yakup Yıldız, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 11.06.2022
Milli okçu Yakup Yıldız, Avrupa ikincisi oldu

Ankara

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yakup Yıldız, makaralı yay erkekler bireysel kategorisi final maçında Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı. Rakibine 148-146 yenilen Yakup, Avrupa ikincisi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun kuzey ve iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bülent Eczacıbaşı: Acımız çok büyük
Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek
Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında inceleme yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı

Benzer haberler

Milli okçu Yakup Yıldız, Avrupa ikincisi oldu

Milli okçu Yakup Yıldız, Avrupa ikincisi oldu

Milli sporcu Süzer'den Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

Almanya, G7 Liderler Zirvesi’nden dolayı geçici olarak sınırlarda kontrol yapacak

Almanya: PKK'nın Almanya'daki Türk kurumlarına militan eylemler yapma tehlikesi hala var

Almanya: PKK'nın Almanya'daki Türk kurumlarına militan eylemler yapma tehlikesi hala var
ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası

ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası
Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü

Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü