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Spor

Milli motosikletçiler, İspanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda yarışacak

Milli motosikletçiler, İspanya'da Avrupa Ralli Kupası'nın açılış ayağında madalya mücadelesi verecek.

Fatih Çakmak  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Milli motosikletçiler, İspanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda yarışacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ralli Kupası'nda sezonun ilk yarışları 6-13 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Galiçya bölgesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi ay-yıldızlı motosikletçilerden Süleyman Aydın, Tolga Alkan, Ejder Tekin Erişti ve Engin Kap, temsil edecek.

Sporcular, 7 gün sürecek rallide 1200 kilometrelik özel parkuru geçerek dereceye girmeye çalışacak.

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