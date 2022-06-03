Dolar
16.49
Euro
17.74
Altın
1,864.90
ETH/USDT
1,813.90
BTC/USDT
30,470.00
BIST 100
2,618.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı yurdun birçok kentinde olduğu gibi Ankara, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de de hayatı olumsuz etkiledi. -VTR
logo
Spor

Milli motosikletçiler, hafta sonundaki uluslararası yarışlarda başarı kovalayacak

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ile Asrın Rodi Pak, hafta sonunda uluslararası pistlerde başarı arayacak.

Fatih Çakmak   | 03.06.2022
Milli motosikletçiler, hafta sonundaki uluslararası yarışlarda başarı kovalayacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İspanya ayağında; Asrın Rodi Pak ise Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika ayağında yarışacak.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun dokuzuncu mücadelesine İspanya'da çıkacak. Yarış 4,7 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden 19 yaşındaki Deniz Öncü, Katalonya yarışında ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.

Yarın sıralama turlarına katılacak milli motosikletçi, sezonun dokuzuncu yarışı için 5 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

Asrın Rodi Pak Belçika'da

Milli sporcu Asrın Rodi Pak'ın mücadele ettiği Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ikinci ayağı ise Belçika'da koşulacak.

Sezona Le Mans'ta Pitlane Endurance takımıyla iyi başlayan Asrın, Spa-Francorchamps Pistinde düzenlenecek 24 saat yarışında kendi sınıfı Superstock'ta üst sıralar için ter dökecek.

Sıralama turları bugün yapılacak yarışın startı ise yarın TSİ 14.00'de verilecek. Yarış 5 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'de tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER'e operasyonda 22 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Milli motosikletçiler, hafta sonundaki uluslararası yarışlarda başarı kovalayacak

Milli motosikletçiler, hafta sonundaki uluslararası yarışlarda başarı kovalayacak