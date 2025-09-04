Dolar
41.17
Euro
48.08
Altın
3,546.74
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,823.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 sezonunda yarışacağı MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki takımı Prima Pramac Yamaha'nın Avustralyalı sürücü Jack Miller ile anlaştığı duyuruldu.

Fatih Çakmak  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu

Ankara

Yamaha Racing'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026 MotoGP sezonu için Jack Miller'in resmi Yamaha sürücüsü olarak anlaşmasını yeniledikleri kaydedildi.

Bu anlaşmayla MotoGP'de ilk kez yarışacak ve iki kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı gelecek sezon için Prima Pramac Yamaha MotoGP'nin kadrosunu tamamladığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

MotoGP Dünya Şampiyonası'na 2015 sezonunda CMW LCR Honda takımıyla başlayan Miller, 4'ü birincilik olmak üzere 23 kez podyuma çıktı. Avustralyalı sürücünün 2 de pole pozisyonu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu: Son dönemdeki değişimler iki devletli çözüm temelinde KKTC'nin lehine olabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Rusya-Ukrayna savaşı) Barış için öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu yineliyoruz
Adalet Bakanı Tunç'tan HSK üyeleriyle toplantısına ilişkin açıklama
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Terörsüz Türkiye hedefimiz, aziz milletimizin de şehit ve gazilerimizin de hedefidir
ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet