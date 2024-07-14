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Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci yarışı da birinci bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabında dünkü ilk yarışın ardından bugünkü superpole yarışını ve ikinci ana yarışı da birinci bitirerek hafta sonu 3'te 3 yaptı.

Fatih Çakmak  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci yarışı da birinci bitirdi

Ankara

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabında dünkü ilk yarışın ardından bugünkü superpole yarışını ve ikinci ana yarışı da birinci bitirdi, hafta sonu 3'te 3 yaparak üst üste 7. galibiyetini kazandı.

İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti'nde bugün önce superpole yarışını birincilikle tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun ikinci ana yarışına da pole pozisyonundan başladı.

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi Toprak, Rokit BMW takımıyla 23 tur süren hafta sonunun ikinci ana yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağında İngiltere'de koşulan 3 yarıştan da zaferle ayrıldı ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

İngiltere'de son yarışı, Aruba Ducati'den İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda puanını 241'e yükselterek liderliğini korudu. Genel klasmanda Nicolo Bulega 200 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista ise 186 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 6. etabı, 20-21 Temmuz tarihlerinde Çekya'da koşulacak.

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