Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek sezon için Elf Marc VDS Racing Takımı ile anlaştı

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda bu sezon Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 sezonunda Elf Marc VDS Racing Takımı için yarışacak.

Fatih Çakmak  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek sezon için Elf Marc VDS Racing Takımı ile anlaştı

Ankara

Elf Marc VDS Racing'in resmi sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye'yi Moto2'de başarılı bir şekilde temsil eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün 2026 için Elf Marc VDS Racing ekibiyle resmi olarak anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, 22 yaşındaki Deniz Öncü'nün transferiyle 2026'da Elf Marc VDS Racing Takımı'nın olağanüstü güçlü ve yetenekli bir kadroyu tamamladığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Elf Marc VDS Racing Takımı, Deniz Öncü'nün 2026 Dünya Şampiyonası mücadelesi için Moto2 kadrosuna katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor. MotoGP dışındaki en heyecan verici genç yeteneklerden biri olarak kabul edilen Türk yıldız, Marc VDS'nin Moto2'deki 17. sezonunda hem pistte hem de pist dışında kanıtlanmış yarış galibiyetiyle yıldız kalitesini getiriyor. Moto3'te üç kez şampiyon olan Deniz Öncü, 2025 yılında Triumph destekli Moto2 serisinde büyük bir atılım sezonu geçirdi. MotorLand Aragon ve Sachsenring'de kazandığı iki sansasyonel zaferle mevcut Dünya Şampiyonası sıralamasında sekizinci sıraya yerleşti. Deniz Öncü'nün haziran ayında Aragon'da elde ettiği unutulmaz ilk başarısı, Moto2 tarihinin en yakın yarışını kazanmasıyla yeteneklerini mükemmel bir şekilde ortaya koydu."



