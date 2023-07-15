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Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 4. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya etabında ilk yarışı 4. sırada bitirdi.

Fatih Çakmak  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 4. oldu

Ankara

Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Imola Pisti'ndeki ilk yarışa altıncı sıradan başladı.

Büyük çekişmenin yaşandığı yarışta, ay yıldızlı motosikletçi Bahattin, damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.

Yarışı, Yamaha pilotu Stefano Manzi birinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçlarla genel klasmanda, Ducati pilotu Nicolo Bulega 263 puanla birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi 217 puanla ikinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ise 176 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Supersportta yarın TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.

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