Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,009.60
BTC/USDT
91,361.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Çağlanur Tuncel  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karateci, finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Eray Şamdan'ın dünya şampiyonluğu, Türk karatesi adına büyük bir gurur kaynağıdır. Finalde sergilediği kararlı ve etkileyici performansla hak ettiği bir zafere imza attı. Kendisi başta olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza da başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan, 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı
Yaklaşık 6 bin sanayi tesisi çevresel performansına göre sınıflandırılacak
"KAIROS" isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü
Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edilecek Doğuş Sitesinin görüntülerini paylaştı
Akran zorbalığına karşı üç bakanlıktan kapsamlı mücadele

Benzer haberler

Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet