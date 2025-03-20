Milli judocular, Tiflis Grand Slam'de mücadele edecek
Türkiye'den 10 sporcunun katılacağı Judo Grand Slam turnuvalarının Tiflis ayağı yarın başlayacak.
Ankara
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in 21-23 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 53 ülkeden 385 judocu tatamiye çıkacak.
Turnuvada Türkiye'yi, 5'er kadın ve erkek sporcu temsil edecek.
Tiflis Grand Slam'e katılacak milli judocular şunlar:
Kadınlar: Emine İkra Candan (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Ayşenur Budak (57 kilo), Minel Akdeniz ve Özlem Yıldız (63 kilo)
Erkekler: Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Ejder Toktay (73 kilo), Vedat Albayrak ve Muhammed Koç (81 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.