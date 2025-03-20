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Spor

Milli judocular, Tiflis Grand Slam'de mücadele edecek

Türkiye'den 10 sporcunun katılacağı Judo Grand Slam turnuvalarının Tiflis ayağı yarın başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Milli judocular, Tiflis Grand Slam'de mücadele edecek

Ankara

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in 21-23 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 53 ülkeden 385 judocu tatamiye çıkacak.

Turnuvada Türkiye'yi, 5'er kadın ve erkek sporcu temsil edecek.

Tiflis Grand Slam'e katılacak milli judocular şunlar:

Kadınlar: Emine İkra Candan (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Ayşenur Budak (57 kilo), Minel Akdeniz ve Özlem Yıldız (63 kilo)

Erkekler: Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Ejder Toktay (73 kilo), Vedat Albayrak ve Muhammed Koç (81 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)

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