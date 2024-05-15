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Spor

Milli judocular, Abu Dabi'deki dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak

Türkiye'yi 15 sporcunun temsil edeceği Dünya Judo Şampiyonası, 19-23 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Milli judocular, Abu Dabi'deki dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak

Ankara

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Abu Dabi'deki organizasyona 110 ülkeden, 682 judocu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'den 7 kadın, 8 erkek sporcu mücadele edecek.

2024 Dünya Judo Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar

48 kilo: Sıla Ersin, Tuğçe Beder

57 kilo: Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt

70 kilo: Fidan Öğel

78 kilo: Kayra Almira Özdemir

+78 kilo: Hilal Öztürk

Erkekler

60 kilo: Salih Yıldız

66 kilo: Muhammet Ali Demirel

73 kilo: Umalt Demirel, Bilal Çiloğlu

81 kilo: Vedat Albayrak

90 kilo: Mihael Zgank

100 kilo: Münir Ertuğ

+100 kilo: İbrahim Tataroğlu

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