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Spor

Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz, İtalya'nın Ferrara takımına transfer oldu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi'nde sol oyun kurucu olarak forma giyen A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Ayşenur Sormaz, İtalya'nın Ariosto Pallamano Ferrara takımına transfer oldu.

Fatih Gazioğlu   | 12.01.2023
Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz, İtalya'nın Ferrara takımına transfer oldu

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl oynadığı 9 maçta 51 gol kaydeden 22 yaşındaki Ayşenur Sormaz daha önce EGO Spor, Muratpaşa Belediyespor takımlarında forma giydi.

Ayşenur Sormaz son olarak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan kadrosunda yer almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Ayşenur Sormaz, yurt dışında forma giymenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

İtalya liginin bu açıdan kendisine önemli kazanımlar sağlayacağını düşündüğünü anlatan Ayşenur, "Çok heyecanlıyım benim için güzel bir deneyim olacak. İtalya'da bir hentbolcu olarak ülkemi de iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.


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