Dolar
38.05
Euro
43.32
Altın
3,224.70
ETH/USDT
1,671.00
BTC/USDT
84,800.00
BIST 100
9,463.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda şampiyon olan Cansu Bektaş, yeni hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu söyledi.

Fatih Çakmak  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Ankara

Başkent Kişinev'de devam eden şampiyonada koparmada 76 kilo, silkmede 90 kilo kaldırarak 2 gümüş madalya alan Cansu, toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyona ve hedefleriyle ilgili açıklamada bulunan milli halterci, sakatlıktan yeni çıktığı için organizasyonun kendisi için zor geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Psikolojik olarak çok yıpratıcı bir dönemdi. Antrenmanlara ara vermek zorunda kaldım. Yarışmalardan uzak kalmak bir sporcu için en zor şeylerden biri. Ama hep inandım, hem kendime hem de ekibime güvendim. Bu inançla çalıştım, toparlandım ve yeniden podyuma çıkabildim. Bu şampiyonluk, bugüne kadar kazandıklarım arasında en zoru ama belki de en güzeli oldu. Sakatlıktan yeni çıkmıştım. Takıma girip giremeyeceğim bile belli değildi. Son anda kadroya dahil oldum ve yarışabildim. O yüzden bu madalya benim için bambaşka."

Peş peşe üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmanın sevincini yaşadığını aktaran Cansu, "İnanılmaz bir mutluluk. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak tarif edilemez bir gurur. Her bir madalyanın ayrı bir hikayesi var ama bu yılki biraz daha özel çünkü çok büyük bir mücadele verdim. Ay-yıldızlı bayrağımızı tekrar zirvede dalgalandırmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

"En büyük hayalim olimpiyat kürsüsünde yer almak"

Avrupa'dan sonra dünya şampiyonasında da zirveye çıkmak istediğini anlatan milli halterci, "Önümüzdeki hedefim Dünya Halter Şampiyonası. Daha önce büyüklerde dünya üçüncüsü olmuştum, şimdi hedefim orada altın madalya kazanmak. Ardından yeni sıkletim 48 kiloda ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. En büyük hayalim olimpiyat kürsüsünde yer almak." şeklinde görüş belirtti.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Cansu, "Bu süreçte yanımda olan aileme, antrenörlerime, bakanlığımıza, federasyona ve tüm destekçilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnanan, sabreden ve vazgeçmeyen herkesin başarabileceğini bir kez daha gösterdiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
İzmir'de İZSU'nun atık su arıtma tesisi projesine tepki
Bolu'nun karla kaplanan yüksek kesimleri havadan görüntülendi
Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda 323 bin 462 yolcuya hizmet verdi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Milli halterci Cansu Bektaş'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu sevinci

Milli halterci Cansu Bektaş, peş peşe 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova'da yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet