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Spor

Milli güreşçiler, Ukrayna'dan 4 madalyayla dönüyor

Serbest stilde Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş ve Ramazan Sarı gümüş madalya kazandı. Grekoromen stilde ise Kerem Kamal gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 28.02.2021
Milli güreşçiler, Ukrayna'dan 4 madalyayla dönüyor Fotoğraf: tgf.gov.tr

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 79 kiloda mücadele eden Ramazan Sarı, Belarus ve iki Ukraynalı rakiplerini yenerek çıktığı finalde Avrupa şampiyonu Gürcü Nika Kenchadze ile karşılaştı. Rakibine yenilen Ramazan, ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Türkiye, böylece organizasyonu 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla kapattı.

Serbest stilde Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş ve Ramazan Sarı gümüş madalya kazandı. Grekoromen stilde ise Kerem Kamal gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçiler, olimpiyat elemeleri öncesinde 4-7 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Güreşte Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, 18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

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