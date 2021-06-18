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Spor

Milli güreşçiler Bulgaristan'da birer gümüş ve bronz madalya daha kazandı

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler 2 madalya daha kazandı.

Erkan Tiryaki   | 18.06.2021
Milli güreşçiler Bulgaristan'da birer gümüş ve bronz madalya daha kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlarda 53 kiloda Tuba Demir finalde Rus rakibi Natalia Khramenkova'ya yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Kızlarda 61 kiloda Büşra Efe ise üçüncülük maçında Macaristan'dan Viktoria Borsos'u yenerek bronz madalya elde etti.

Kızlarda toplamda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa 4.'sü oldu.

Daha önce serbest stilde de 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyonundaki madalya sayısı da 7'ye yükseldi.


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