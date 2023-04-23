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Spor

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 17 madalyayla tamamladı.

Halil İbrahim Avşar  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı

Ankara

Başkent Zagreb'de bir hafta süren organizasyon sona erdi. 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan Türkiye, geçen yıl kırdığı madalya rekorunu elde etti.

Milliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya almıştı.

Hırvatistan'da 9 milli güreşçi finalde mücadele ederken Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Yasemin Adar Yiğit, Rıza Kayaalp, Adem Burak Uzun ve Burhan Akbudak, kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

Milli güreşçilerden Rıza Kayaalp 12, Taha Akgül 10, Yasemin Adar Yiğit ise 6. kez Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti.

Grekoromen stilde takım şampiyonluğu

Türkiye, takım halinde grekoromen stilde şampiyon, kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü oldu. 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Grekoromen Güreş Milli Takımı, 17 yıl sonra Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stil takım sıralamasında da zirvede yer almıştı.

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kategorilere göre ülke sıralaması şöyle:

Erkekler serbest stil: 1. Azerbaycan (150 puan), 2. Gürcistan (137 puan), 3. Türkiye (115 puan)

Kadınlar: 1. Ukrayna (157 puan), 2. Türkiye (136 puan), 3. Bulgaristan (94 puan)

Grekoromen: 1. Türkiye (155 puan), 2. Azerbaycan (145 puan), 3. Gürcistan (124 puan)

Madalya kazanan milli sporcular

Hırvatistan'daki organizasyonda madalya elde eden milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

- Erkekler serbest stil (2 altın, 1 gümüş, 3 bronz)

Altın: 125 kilo Taha Akgül, 92 kilo Feyzullah Aktürk

Gümüş: 57 kilo Süleyman Atlı

Bronz: 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 74 kilo Soner Demirtaş, 97 kilo İbrahim Çiftçi

- Kadınlar (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz)

Altın: 76 kilo Yasemin Adar Yiğit

Gümüş: 72 kilo Buse Tosun Çavuşoğlu

Bronz: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Zeynep Yetgil, 68 kilo Nesrin Baş

- Grekoromen (3 altın, 1 gümüş, 2 bronz)

Altın: 130 kilo Rıza Kayaalp, 55 kilo Adem Burak Uzun, 82 kilo Burhan Akbudak

Gümüş: 87 kilo Ali Cengiz

Bronz: 77 kilo Yunus Emre Başar, 72 kilo Selçuk Can

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