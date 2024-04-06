Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e kota kazandı
Milli güreşçi Yasemin Yiğit Adar, Türkiye'ye kadınlarda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota kazandırdı.
Ankara
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde, kadınlar müsabakaları yapıldı.
Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde karşılaştığı Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-2 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.
53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 62 kiloda Kadriye Aksoy ise bu elemelerde kota getiremedi.
Olimpiyatlar için son kota müsabakaları ise dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
Bakan Bak'tan kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti.
Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-2 yenerek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit'i tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.