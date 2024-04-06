Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,347.20
BTC/USDT
68,248.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e kota kazandı

Milli güreşçi Yasemin Yiğit Adar, Türkiye'ye kadınlarda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota kazandırdı.

Muhammed Boztepe  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e kota kazandı

Ankara

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde, kadınlar müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde karşılaştığı Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-2 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 62 kiloda Kadriye Aksoy ise bu elemelerde kota getiremedi.

Olimpiyatlar için son kota müsabakaları ise dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Bakan Bak'tan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti.

Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-2 yenerek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit'i tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı
YSK, 2 ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verdi
TFF Heyeti, İslahiye ve Nurdağı'ndaki konteyner kentleri ziyaret etti
Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov: Türkiye'deki derneklere destek vermeye her zaman hazırız
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilatın ilk gününde de yangın tehlikesi atlatılmış

Benzer haberler

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e kota kazandı

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e kota kazandı

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov: Türkiye'deki derneklere destek vermeye her zaman hazırız

Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 kotası aldı

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 kotası aldı
İşgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan'ın önündeki engel: Mayın sorunu

İşgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan'ın önündeki engel: Mayın sorunu
Azerbaycanlı yazar ve doktor Sabrin İsmetli, yazarlık serüvenini anlattı

Azerbaycanlı yazar ve doktor Sabrin İsmetli, yazarlık serüvenini anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet