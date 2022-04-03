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Spor

Milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stilde altın madalyanın sahibi oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 03.04.2022
Milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stilde altın madalyanın sahibi oldu

Budapeşte

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Murat, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi ülkeden Krisztian Istvan Vancza ile karşılaştı.

Macar rakibini 3-1 yenen Murat, büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Böylece Türkiye'nin şampiyonadaki altın madalya sayısı 7'ye ulaştı.

Milli güreşçi, geçen yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya almıştı.

Murat Fırat, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad'ı 5-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'u 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, final müsabakasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Benim için zorlu bir müsabakaydı, şükürler olsun ülkeme altın madalya kazandırdım. Dünya Şampiyonası'nda da hedefimiz şampiyonluk. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam, beni destekleyen herkese armağan olsun." diye konuştu.

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