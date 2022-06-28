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Spor

Milli güreşçi Muhammet Karavuş altın madalya kazandı

Muhammed Boztepe   | 28.06.2022
Milli güreşçi Muhammet Karavuş altın madalya kazandı

Oran

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Muhammet, ilk turda İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, yarı finalde de Studd Obispado Morris'i yenerek finale yükseldi.

Muhammet, finalde bir kez daha karşılaştığı İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

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