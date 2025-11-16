Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,100.50
BTC/USDT
94,207.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'ne katılacak

Milli golfçü Deniz Sapmaz, 18-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Faldo Gençler Turu'nun Avrupa Büyük Finali'nde mücadele edecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'ne katılacak Fotoğraf: Murat Kaya/AA

Ankara

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Ain Binicilik, Atıcılık ve Golf Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı organizasyonda 32 ülkeden 89 sporcu yer alacak. Turnuvaya 16, 21 yaş altı kategorilerindeki kadın ve erkek golfçüler katılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deniz, Dubai Desert Klasik Gençler Turnuvası'nda şampiyon olarak katılmaya hak kazandığı Avrupa büyük finalinde, hem 16 hem de 21 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışacak.

16 yaşındaki milli golfçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu turnuvada oynayabilmek ve Türkiye'yi temsil etmek, hem beni motive ediyor hem de gururlandırıyor. Böyle önemli bir organizasyonda yer aldığım için heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama
Kırıkkale-Çorum yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'ne katılacak

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'ne katılacak

Golf, dünya liderlerinin tercih ettiği "diplomatik diyalog aracına" dönüşüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet