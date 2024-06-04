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Spor

Milli eskrimci Nisanur Erbil, kılıcını Paris'te "ilkler" için çekecek

Gençlik ve Spor Bakanlığının yetenek tarama projesiyle 14 yaşında Samsun'dan Ankara'ya getirilen Nisanur Erbil, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilkleri başarmak için mücadele edecek.

Musa Samur, Hüseyin Doğru  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Milli eskrimci Nisanur Erbil, kılıcını Paris'te "ilkler" için çekecek Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Ailesinden uzak 7 yıldır olimpiyat hazırlık merkezinde yaşayan 21 yaşındaki Nisanur Erbil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı, kılıç disiplininde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk kadın sporcu ünvanı alması ve eskrime ilişkin AA Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin eskrim branşında son yıllarda yıldızlar ve gençler kategorisinde elde ettiği başarıların büyüklerde de devam edeceğini dile getiren Nisanur, "Ülkemizde sporculuk maalesef meslek değil de hobi gibi başlıyor. Akademik kariyer düşünen çoğu başarılı sporcu 'okul mu eskrim mi' arada kalıyor, hayat şartları nedeniyle okulu seçiyor. Belki çok çok başarılı olacağı branşı bu raddede bırakmak zorunda kalıyor. Şu anki sistem sporcuya gerçekten değer veriyor. Devlet tarafından gerçekten destekleniyorsunuz ve seçimi biraz daha adil yapabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sevdiği, emek harcadığı eskrimde "dünya arenasında" kürsüde yer almanın "çok çok gurur verici" olduğunu dile getiren Nisanur, "Türkiye'nin kürsüde olması ise ayrı gurur verici. Eskrim branşında dünyada devler vardır, Fransa, İtalya, Kore... Onların yanında yer almak kürsüyü paylaşmak en büyük gurur." diye konuştu.

"Emek veriyorum"

Nisanur Erbil, spora ve sporcuya verilen değerin gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Türkiye'de eskrim branşındaki sporcu sayısının da buna bağlı olarak arttığına dikkati çeken Nisanur, şöyle devam etti:

"Eskrim, burjuva sporundan ziyade artık ferdi olimpik bir branş görülmeye başlandı. Eskrim burjuva sporu algısı var, öyle adlandırılır. Eskiden maddi açıdan güçlü ailelerin çocukları tanışabiliyordu. Kıyafetlerimiz, ekipmanlarımız çok pahalı. Burjuva sporu algısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı projesiyle gelen bir sporcu olarak, destekleriyle artık her ailenin çocuğunun eskrime başlamasıyla yavaş yavaş kayboluyor. 10 yıl önce atılan tohumlar şu an filizleniyor, meyvelerini alıyoruz ve ilkler elde ediliyor."

Türkiye'nin eskrimde "bile" 2 olimpiyat kotası almasını "Çok güzel bir mesaj." olarak değerlendiren Nisanur Erbil, "Spora, sporcuya verilen değer gün geçtikçe artıyor ve bunun her zaman artmasını diliyorum. Fedakarlıklar yaparak ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak için emek veriyorum." dedi.

"Kıl payı" kaçtı, davetle geldi

Uluslararası Eskrim Federasyonundan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak kadınlar kılıç disiplininde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Nisanur Erbil, Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Olimpiyat kota mücadelesinin finalinde "emek verdiği, uğraştığı, uğruna savaştığı" kotayı ellerinin arasından "kıl payı kaçırmasının" kendisi için çok büyük bir yıkım olduğunu anlatan Nisanur Erbil, "Avrupa Kıtası'ndan kota almak zor. Hak ettiğimi, iyi olduğumu düşünüyordum, davetle geldi. Paris Olimpiyatları benim için çok önemli bir tecrübe olacak. En az 3 olimpiyat hedefliyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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