Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'daki Grand Prix'te ana tabloya yükseldi

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'da 2021 Doha Eskrim Grand Prix'de flöre branşında eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Fatih Çakmak   | 27.03.2021
Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'daki Grand Prix'te ana tabloya yükseldi

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da iki gündür devam eden organizasyonda piste çıkan milli eskrimci İrem Karamete, eleme turlarını başarıyla tamamladı. Ana tabloya yükselen ay-yıldızlı sporcu, tablo-64'te yarın TSİ 10.30'da Fransız sporcu Eva Lacheray ile karşılaşacak.

Aynı zamanda, Doha'da piste çıkan milli flöreci Martino Minuto organizasyona 80. sıradan veda ederken, Alisa İsbir ise 112. sıranın sahibi oldu.

50 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı Grand Prix, yarın oynanacak bireysel final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 548 bini geçti
Kovid-19 salgınında günlük vakalar Batı Şeria'da düşerken Gazze'de ise yükselişe geçti
Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi
Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da şu ana kadar 161 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı

Benzer haberler

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'daki Grand Prix'te ana tabloya yükseldi

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'daki Grand Prix'te ana tabloya yükseldi