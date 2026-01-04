Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Yıldızlar Dünya Kupası'nda bronz madalya
Milli eskrimci Alara Atmaca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Yıldızlar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alara Atmaca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Yıldızlar Dünya Kupası'nda flöre branşında müsabakaya çıktı.
Milli eskrimci, üçüncülük karşılaşmasında rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
