Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Spor

Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Yıldızlar Dünya Kupası'nda bronz madalya

Milli eskrimci Alara Atmaca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Yıldızlar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Yıldızlar Dünya Kupası'nda bronz madalya

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alara Atmaca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Yıldızlar Dünya Kupası'nda flöre branşında müsabakaya çıktı.

Milli eskrimci, üçüncülük karşılaşmasında rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

